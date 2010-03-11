Депутати пропонують закуповувати за держкошти іноземну сільгосптехніку

Депутати пропонують закуповувати за рахунок державної підтримки не лише українську, але й іноземну техніку, перелік якої визначатиме уряд.

Відповідний проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для АПК) №6154 від 05.03.2010 р. опублікований на офіційному сайті Верховної Ради. Автори проекту закону – народні депутати Юрій ОДАРЧЕНКО, Володимир СКУБЕНКО і Євген ШАГО.

Депутати пропонують внести зміни до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для АПК".

Зокрема, змінами передбачається, що кошти Державного бюджету, призначені на заходи, пов`язані із закупівлею техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах лізингу і з частковою компенсацією вартості, спрямовуються виключно на закупівлю нової вітчизняної техніки. Проте закупівля техніки і устаткування для агропромислового комплексу за рахунок коштів Державного бюджету на умовах часткової компенсації ставок за кредитами комерційних банків поширюється і на іноземну техніку, перелік якої щорічно затверджується Кабінетом міністрів України.

Також депутати пропонують змінити підходи до визначення вітчизняної с/г техніки. У діючому законі вітчизняна техніка і устаткування для агропромислового комплексу – це техніка, яка виробляється підприємствами України, у вартості якої питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва перевищує 50%.

Новим законопроектом передбачається, що питома вага сировини, матеріалів й інших виробів вітчизняного виробництва становить у перший рік з часу сертифікації даного виду продукції – не менш як 10%, у другий – 20%, третій – 30%, четвертий – 40%, у п`ятий і подальші роки – не менш як 50%.