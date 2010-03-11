Власники земельних паїв в 2009 р здали в оренду 17,5 млн. га
19:04, 11 березня 2010Агро
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На 4,5 млрд. грн.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті України із земельних ресурсів (Держкомзем).
Згідно з повідомленням, станом на 18 лютого ц.р. із загальної суму фактично виплачено 4,3 млрд. грн. (96,4%).
У 2009 році власники права на земельну частку (пай), засвідченого сертифікатом або держактом на право власності на землю, уклали 4 млн. 613,8 тис. договорів оренди земельних паїв (67% від одержаних сертифікатів і держактів).
Середній розмір орендної плати становить 260,2 грн. за 1 гектар на рік.
Серед форм орендної плати превалює натуральна форма – 71,6%.
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