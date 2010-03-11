Власники земельних паїв в 2009 р здали в оренду 17,5 млн. га

В Україні в 2009 році власники земельних паїв здали в оренду 17,5 млн. гектарів землі, або 63% від загальної площі розпайованих земель, на суму 4,5 млрд. грн., зокрема селяни – на 2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті України із земельних ресурсів (Держкомзем).

Згідно з повідомленням, станом на 18 лютого ц.р. із загальної суму фактично виплачено 4,3 млрд. грн. (96,4%).

У 2009 році власники права на земельну частку (пай), засвідченого сертифікатом або держактом на право власності на землю, уклали 4 млн. 613,8 тис. договорів оренди земельних паїв (67% від одержаних сертифікатів і держактів).

Середній розмір орендної плати становить 260,2 грн. за 1 гектар на рік.

Серед форм орендної плати превалює натуральна форма – 71,6%.