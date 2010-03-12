У Тернопільській області індекс споживчих цін склав 101,4%

У Тернопільської області індекс споживчих цін у лютому 2010 року порівняно з січнем склав 101,4%, від початку року – 102,3%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у лютому ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 2,6%.

Найбільше - на 14,4% - подорожчали овочі через підвищення цін на картоплю на 39,3%, капусту свіжу – на 26%, коренеплоди, цибулю та гриби – на 12,8%.

Ціни на цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби зросли на 8,9%, молоко, сир і яйця – на 4,3%, хліб і хлібопродукти – на 3,2%, фрукти - на 2,9%. Ціни на рибу і рибопродукти зросли на 1,8%, інші продукти харчування – на 1,2%, рослинна олія і жири на – на 1,1%, безалкогольні напої – на 0,6%.

Разом з тим на 2,3% подешевшали м'ясо і м'ясопродукти.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали 2,2%, зокрема тютюнові вироби – на 3,2%, алкогольні напої – на 0,9%.

У сфері охорони здоров'я ціни підвищилися на 4% через подорожчання амбулаторних послуг на 7,8%, фармацевтичної продукції, медичних товарів і устаткування – на 2,5%, послуг лікарень – на 2,1%.

Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 1,8%, різні товари і послуги – на 1,3%. Ціни на транспорт виросли на 0,8%, а у сфері відпочинку і культури – на 0,5%.