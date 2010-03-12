Аграріям Житомирщини потрібно майже 150 млн. грн. кредитів

Сільгосппідприємства Житомирщини заявили про потребу майже 150 млн. грн. банківських кредитів на поточний рік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Там кажуть, що 100,8 млн. грн. необхідні 101 сільгосппідприємству області на проведення весняно-польових робіт.

Аграрії області звернулися з проханням про наданням кредитів до 9 банківських установ, зокрема, у ВАТ "Райффайзен банк Аваль"( 53 млн. грн.), ВАТ " Укрексімбанк"( 30 млн. грн.), АТ " Індекс банк"( 28 млн. грн.) та інших шість банків ( 38,9 млн. грн.).

Повідомляють також, що на 3 березня цього року лише 2 сільгосппідприємства зі 101 отримали необхідні кредити в АТ " Укрексімбанк" і АТ " Індексбанк" під 25-27% річних.

Як повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, якщо аграрії області не отримають фінансової підтримки за Державними програмами і залишаться без пільгових кредитів, то дефіцит оборотних коштів для проведення весняно-польових робіт складе 187,7 млн. грн. Це призведе до подальшого скорочення в агроформуванях регіону поголів'я худоби і птиці через необхідністьі їх реалізації для отримання коштів на вказані роботи.

Як повідомляв УНІАН, на проведення весняно-польових робіт цього року аграрії області планують направити 307,8 млн. грн. Також сільгоспвиробники області розраховують на здобуття держдотацій у розмірі 3,5 млн. грн.