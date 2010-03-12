У Херсонській області збільшилися запаси зернових

У Херсонській області на 1 березня поточного року на підприємствах, які займаються зберіганням і переробкою зернових і масляних культур, було 328,8 тис. т зернових культур, що на 14,4%, більш ніж на 1 березня 2009 року.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, запаси пшениці складають 241,4 тис. т, кукурудзи – 13,7 тис. т, ячменю – 64,8 тис. т, насіння соняшника – 94,6 тис. т, сої – 24,5 тис. т, рапсу – 10,6 тис. т.

При цьому безпосередньо на підприємствах, які займаються зберіганням, було 200,3 тис. т зернових культур, зокрема 143,2 тис. т пшениці, 3,7 тис. т кукурудзи, 50,9 тис. т ячменю, 61 тис. т насіння соняшника, 0,9 тис. т сої таі 9,2 тис. т рапсу.

З початку року на підприємства поступило 130,7 тис. т зернових культур, зокрема 89,8 тис. т пшениці, 30,0 тис. т кукурудзи, 8,8 тис. т ячменю, 85,4 тис. т насіння соняшника, 12,1 тис. т сої та 4,5 тис. т рапсу.