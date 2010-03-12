На Херсонщині поголів'я ВРХ скоротилося на 6,7%

У Херсонській області на 1 березня поточного року у всіх категоріях господарств поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 6,7% порівняно з 1 березня 2009 року. Зокрема поголів’якорів скоротилося на 6,5%, овець і кіз – на 2%, а поголів'я свиней і птиці збільшилося на 11,4% і 0,7% відповідно.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, першого березня у сільгосппідприємствах нарахували 17,6 тис. голів ВРХ, зокрема 6,4 тис. голів корів, 93,6 тис. голів свиней, 26,9 тис. голів овець і кіз, 1,37 млн. голів птиці, включаючи молодняк.