У Чернігівській області індекс споживчих цін склав 101,7%

У Чернігівській області індекс споживчих цін (інфляція) у лютому 2010 р. складав 101,7% (в Україні – 101,9%), з початку року в області – 102,9%, в Україні – 103,7%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

На споживчому ринку області в лютому ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 3%.

Найбільше (на 22%) подорожчав цукор. На 9,2–11% зросли ціни на сири та овочі; на 3,9–5% – на фрукти, молоко та яйця; на 1,6–2,8% – на рибу і рибопродукти, тваринні жири, кисломолочну продукцію, хліб і хлібопродукти. Разом з цим, на 0,9% подешевшали м'ясо і м'ясопродукти.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 1,2%, зокрема алкогольні напої – на 0,8%, тютюнові вироби – на 1,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива загалом виросли на 0,1%.