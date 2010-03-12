«Нібулон» почав будівництво терміналу у Градіжську

Сьогодні в смт Градіжськ Глобінського району Полтавської області ТОВ СП «Нібулон» почало будівництво нового перевантажувального терміналу з відвантаження зернових і олійних культур на річковий транспорт.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, у Градіжську побудують п'ятий з 8 запланованих Інвестиційним проектом компанії елеваторних комплексів. Його будівництво компанія планує завершити вже у червні поточного року.

Загальна площа ділянки, на якій розташують комплекс, складає 4,1 гектара. Планові фінансові витрати на будівництво - понад 100 млн. гривень. Об'єм зберігання зерна складе 43 тис. тон, потужність сушарок - 4 тис. тон на добу, потужність приймання і відвантаження на річковий транспорт - 5 тис. тон на добу.

Компанія планує залучити до цього будівництва понад сто будівельних організацій - це тисячі робітників, які отримають робочі місця вже сьогодні. Після введення комплексу в експлуатацію штат співробітників налічуватиме 60 осіб.

Річковий термінал в Градіжську стане четвертим елеваторним комплексом компанії у Полтавській області і другим об'єктом ТОВ СП «Нібулон» в Глобінському районі.

Як зазначили у прес-службі, під час будівництва нового об'єкта компанія «Нібулон» дотримуватиметься усіх норм екологічної безпеки задля збереження унікальної природи узбережжя Кременчуцького водосховища. Саме тому під час будівництва об'єкта встановлять найсучасніші очисні споруди загальною вартістю 600 тис. грн. На території терміналу побудують 9 пилоочисних систем, оснащених сучасним обладнанням марки «SIMATEK A / S» (Данія).

Для можливості проходу суховантажних суден до причалу нового терміналу планують провести роботи з поглиблення дна. Очікують, що надалі днопоглиблювальні роботи матимуть позитивний ефект для екології регіону, адже сьогодні у Градіжську затока занесена піском, що позбавляє можливості заходити сюди на нерест рибу. А це значні втрати для відомого за межами Полтавської області Градіжського рибного господарства.

Нагадаємо, уже третій рік продукцію українських товаровиробників приймає елеватор ТОВ СП «Нібулон» філії «Решетиловська» (Решетилівський район, Полтавська обл.), уведений в експлуатацію в листопаді 2006 року. З початку 2009-2010 маркетингового року на філії вже прийнято майже 130 тис. тон зернових і олійних культур.

Також працюють два уведених 30 жовтня 2009 року в рамках інвестиційного проекту елеваторних комплекси ТОВ СП «Нібулон» з прийому, зберігання і відвантаження зернових та олійних культур в м. Глобіно і с. Ромодан Миргородського району Полтавської області.

Найближчим часом має початися будівництво ще трьох об'єктів - елеваторів в с. Мар’янівка і смт Артемівка і перевантажувального терміналу в Кременчуці.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" є одним з найбільших сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє понад 70 тис. га землі.

У 2008/2009 маркетинговому році ТОВ СП "Нібулон" відвантажило на експорт 4,6 млн. тон зернових і олійних культур.