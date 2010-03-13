У неділю в Україні пройде сніг

У неділю, 14 березня, на території України синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, часом пройде невеликий сніг і мокрий сніг, на Закарпатті та півдні з дощем. На дорогах, крім більшості районів Криму та Приазов`я, очікується ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях та Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 2 до 7° морозу, на узбережжі Криму від нуля до 3° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та у південній частині до 7° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві і області буде хмарно з проясненнями. Часом можливий невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі на Київщині 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У столиці температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.