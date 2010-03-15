Кабмін скасував постанови щодо залучення “Украгролізінгом” іноземних кредитів
Під держгарантії
Кабінет міністрів України скасував низку постанов попереднього уряду щодо залучення НАК “Украгролізінг” іноземних кредитів під державні гарантії.
Відповідну постанову (від 10 березня 2010 р. №257) опубліковано на офіційному сайті уряду.
Серед переліку постанов, які втратили чинність, постанови від 17 червня 2009 р. №645 “Про залучення НАК “Украгролізінг” іноземного кредиту під державну гарантію в 2009 році на виконання інвестиційного проекту з впровадження ресурсозберігаючих технологій для прийому, доопрацювання й зберігання сільськогосподарської продукції” та №646 “Про залучення НАК “Украгролізінг” іноземного кредиту під державну гарантію в 2009 році на виконання інвестиційного проекту з впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання й переробки”.
Також скасовано постанови від 17 липня 2009 р. №772 і №773; від 9 вересня 2009 р. №1012; від 29 жовтня 2009 р. №1183. Втратила чинність і постанова від 11 листопада 2009 р. № 1329 “Про залучення НАК “Украгролізінг” у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов`язаних із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки”.
Довідка УНІАН. НАК «Украгролізінг» створена постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізінг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, й підпорядкована Кабміну.
Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.
До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання й машинно-технічні станції.