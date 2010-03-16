Україна з початку 2009/10 МР експортувала 17 млн. тон зерна

Україна з початку поточного маркетингового року(МР) (липень 2009 р. - червень 2010 р.) і станом на 11 березня експортувала 17 млн. тон зерна, повідомляють у Міністерстві аграрної політики.

Поставлений на зовнішні ринки в поточному МР об'єм зерна практично відповідає показнику за аналогічний період 2008/09 МР.

Зокрема експорт пшениці з початку поточного МР склав 7,86 млн. тон проти 8,67 млн. тон за аналогічний період минулого МР, ячменю – 4,7 проти 5,3 млн. тон, кукурудзи – 4,3 проти майже 2,8 млн. тон.

У лютому експорт зерна з України склав 1,18 млн. тон, у тому числі 0,24 млн. тон пшениці, 0,34 млн. тон ячменю і майже 0,6 млн. тон кукурудзи.

Окрім того, з 1 липня 2009 р. і станом на 11 березня 2010 р. Україна експортувала 1,65 млн. тон рапсу, тоді як за аналогічний період минулого МР – 2,47 млн. тон.

Як повідомляють, на початку лютого 2010 р. Мінагрополітіки підвищило свій прогноз експорту зерна з України у 2009/10 МР з 20 до 22 млн. тон.

Разом з тим, Україна з початку року істотно скоротила експорт зерна через проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість зернотрейдерам і зниження світових цін на зернові.

За попередніми даними Державного комітету статистики, Україна у 2009 р. зібрала 46 млн. тон зернових і зернобобових культур (у вазі після доопрацювання), що на 13,7% менше, ніж у 2008 році.