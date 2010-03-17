Віце-прем'єр-міністр України з аграрних питань Віктор СЛАУТА критикує роботу колишнього уряду за те, що протягом двох років не розробили нових державних програм з розвитку аграрного сектора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Уряд не зробив жодної програми. Вони користувалися програмами, які були розроблені попереднім урядом. Минулий уряд у 2008 році на 50% скоротив виконання програм, а в 2009 році жодна програма не працювала в АПК», - сказав В.СЛАУТА.

При цьому він відзначив, що провини Міністерства аграрної політики у цьому немає.

«Якщо розділити уряд і профільні міністерства, то була біда. У міністерстві були прекрасні напрацювання і підходи, проекти постанов.", - сказав В.СЛАУТА.

Урядовець зазначив, що жодної доброї постанови щодо АПК минулий уряд не прийняв, а деякі з тих, які були прийняті, доведеться відміняти.