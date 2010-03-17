У Херсонській області оборот роздрібної торгівлі скоротився

У Херсонської області оборот роздрібної торгівлі у січні-лютому 2010 року скоротився на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року і склав 1,246 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонської області.

Згідно з повідомленням, при цьому оборот ресторанного господарства (включаючи оборот ресторанного господарства фізичних осіб) за вказаний період скоротився на 2,8% – 26 млн. грн.

Об'єм роздрібного товарообігу підприємств, що здійснюють діяльність у сфері роздрібній торгівлі і ресторанного господарства, за січень-лютий 2010 року склав 581,4 млн. грн., що у ціновому порівнянні на 6,5% менше від об'єму за січень-лютий 2009 року.