У Херсонській області виробництво сільгосппродукції зросло

У Херсонській області в січні-лютому 2010 року загальне виробництво продукції сільського господарства зросло на 0,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, у сільськогосподарських підприємствах області виробництво продукції за звітний період збільшилося на 19,5%, у господарствах населення – скоротилося на 3,3%.

Об'єм реалізованої аграрними підприємствами власної продукції за перші два місяці 2010 року (у фактичних цінах) зменшився на 9,6% порівняно з січнем-лютим 2009 року.

Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 70,5%, тваринництва – 29,5% (у січні-лютому 2009 року – 79,6% і 20,4% відповідно).