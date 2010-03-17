Україна заборонила ввезення птиці з Румунії

Україна заборонила ввезення птиці, продукції і сировини з неї з Румунії через виявлення захворювання птиці високопатогенним грипом на території Румунії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Наголошують, що це перший зареєстрований у Європі цього року спалах пташиного грипу. Національна лабораторія Румунії 16 березня підтвердила, що йдеться про спалах високопатогенного штаму вірусу H5N1. Аби обмежити поширення вірусу, румунська влада вжила необхідних заходів, передбачених законодавством, – знищення птиці на ураженій фабриці, встановлення захисної зони у радіусі 3 км. і зони посиленого нагляду в радіусі 10 км.

Останній випадок пташиного грипу зафіксували в ЄС у березні 2009 року, коли пташиний грип виявили у диких качок у Німеччині.

Ввезення з Румунії інших вантажів, підконтрольних службі Державної ветеринарної медицини, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту до України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.