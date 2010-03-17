У Кіровоградській області вилов риби збільшився

У Кіровоградській області у січні-лютому 2010 року підприємства і фізичні особи виловили 62 тони риби, що на 22,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Кіровоградській області.

Згідно з повідомленням, найбільший улов отримали підприємства рибного господарства в Онуфріївському (38,2 тони) та Новомиргородському (13,6 тони) районах. Їх питома вага в загальному об'ємі виловленої риби складає відповідно 61,6% і 21,9%.