У Кіровоградській області споживчі ціни зросли

У Кіровоградській області в лютому 2010 року споживчі ціни порівняно з січнем зросли на 2%, з початку року – на 4,1% (в Україні – на 1,9% і 3,7% відповідно).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У лютому ціни на продукти харчування в області зросли на 4%. Найістотніше подорожчали цукор (на 22%) і овочі (на 21,1%). На 1,7-8,4% подорожчали яйця, фрукти, риба і продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, молоко і молочні продукти, хліб і хлібопродукти, сир і творог.

Разом з тим, на 0,2-1,1% подешевшали тваринні жири, м'ясо м'ясопродукти.

Алкогольні напої, тютюнові вироби в лютому подорожчали на 1,3%.

Подорожчання транспортних тарифів в цілому на 1,6% зумовлене зростанням цін на паливно-мастильні матеріали (на 5,1%), послуги стоянки особистого транспорту (на 4%), проїзд в таксі і приміських автобусах (на 4,2% і 1,8% відповідно).

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5% за рахунок підвищення квартирної оплати (на 3,3%), вартості зрідженого газу (на 5%).

У сфері охорони здоров'я зафіксовано зростання цін на 0,9% через подорожчання фармакологічної продукції на 1,5%, медичних послуг – на 2,2%.