В Україну прийшло тепло

Наприкінці тижня в Україні місцями потеплішає до +13 градусів. Водночас синоптики очікують мокрий сніг, подекуди з дощем.

У Києві 19 березня похмуро, уночі та вранці невеликий сніг з дощем, удень без істотних опадів. Вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

Температура повітря вночі 0...-2 градуси, удень +5...+7 градусів.

На заході хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий туман, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

Температура вночі -2...+3 градуси, удень +8...+13 градусів, у Карпатах залишиться прохолодна погода: -2...-7 вночі, -2...+3 вдень.

На півночі мінлива хмарність, на Київщині та Житомирщині опадів не прогнозують, на решті території можливий мокрий сніг з дощем, туман, ожеледиця.

Температура вночі 0...-5 градусів, у Чернігівській і Сумській областях -5...-10 градусів, удень +2...+7 градусів.

В центральних областях хмарно з проясненнями, опадів не очікується, вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

Температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...+7 градусів.

На сході хмарно, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг з дощем, уночі та вранці місцями туман, ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

Температура вночі -5...-10 градусів, удень 0...+5 градусів.

На півдні без опадів, подекуди туман, вітер південно-західний, 7-12 м/сек. Температура вночі +1...-4 градуси, удень +7...+12 градусів.

У Криму вночі можливий невеликий мокрий сніг з дощем, температура вночі -2...+3 градуси, удень +8...+13 градусів.