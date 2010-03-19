В Україну прийшло тепло
Наприкінці тижня місцями до +13 градусів
У Києві 19 березня похмуро, уночі та вранці невеликий сніг з дощем, удень без істотних опадів. Вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.
Температура повітря вночі 0...-2 градуси, удень +5...+7 градусів.
На заході хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий туман, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/сек.
Температура вночі -2...+3 градуси, удень +8...+13 градусів, у Карпатах залишиться прохолодна погода: -2...-7 вночі, -2...+3 вдень.
На півночі мінлива хмарність, на Київщині та Житомирщині опадів не прогнозують, на решті території можливий мокрий сніг з дощем, туман, ожеледиця.
Температура вночі 0...-5 градусів, у Чернігівській і Сумській областях -5...-10 градусів, удень +2...+7 градусів.
В центральних областях хмарно з проясненнями, опадів не очікується, вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.
Температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...+7 градусів.
На сході хмарно, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг з дощем, уночі та вранці місцями туман, ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.
Температура вночі -5...-10 градусів, удень 0...+5 градусів.
На півдні без опадів, подекуди туман, вітер південно-західний, 7-12 м/сек. Температура вночі +1...-4 градуси, удень +7...+12 градусів.
У Криму вночі можливий невеликий мокрий сніг з дощем, температура вночі -2...+3 градуси, удень +8...+13 градусів.