Завтра в Україні стане значно тепліше

20 березня в Україні за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі у східних областях пройдет невеликий мокрий сніг з дощем.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці в Україні, окрім сходу, місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних, вдень у західних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, у Закарпатті, Прикарпатті та Одеської області місцями до 18° тепла; на півночі Лівобережжя вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Київської області збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.