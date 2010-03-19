У Вінницькій області зросло поголів'я свиней

У господарствах всіх категорій Вінницької області на 1 березня 2010 року поголів'я свиней зросло на 20%, або 76,4 тис. голів порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 457,6 тис. голів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на 1 березня 2010 року поголів'я великої рогатої худоби в області скоротилося на 4%, або 15 тис. голів порівняно з аналогічним періодом 2009 року – 364 тис. голів, у т.ч. поголів'я корів скоротилося на 3,3%, або 6,4 тис. голів, – до 185,2 тис. голів.

Окрім того, на 1 березня 2010 року в області збільшилося поголів'я овець та кіз – на 5,1%, або 1,9 тис. голів, – до 38,9 тис. голів, а поголів'я птиці скоротилося на 2,4%, або 0,203 млн. голів, – до 8,321 млн. голів.

Як повідомляв УНІАН, у господарствах всіх категорій Вінницької області на 1 січня 2010 року поголів'я свиней зросло на 7%, або 25 тис. голів порівняно з 2008 роком – до 383,1 тис. голів.