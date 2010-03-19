У Вінницькій області запаси зерна 569 тис. тон

У Вінницькій області на 1 березня 2010 року на підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур та в сільгосппідприємствах (окрім малих), загальна наявність зерна складала 569,4 тис. тон, що на 37%, або на 335,1 тис. тон, менше, ніж на 1 березня 2009 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні економіки Вінницької обласної держадміністрації.

Із загальної кількості безпосередньо в аграрних підприємствах області було 356,3 тис. тон зерна. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали 213,1 тис. тон зерна.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували підприємства товаровиробникам, у січні-лютому складала 1058,3 грн. за 1 тону, що у 1,5 рази вище від рівня цін відповідного періоду минулого року.