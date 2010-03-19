Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що посівна цього року «профінансована погано», адже аграрії мають лише половину коштів, необхідних для проведення весняно-польових робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Житомирській облдержадміністрації після церемонії представлення нового житомирського губернатора Сергія РИЖУКА.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, «посівна профінансована досить слабко, на неї потрібно 24 млрд. грн., а своїх власних засобів сільгоспвиробники мають лише 12 млрд. грн. і 12 млрд. грн. їм ще не вистачає».

М.ПРИСЯЖНЮК додав, що Мінагрополітіки зараз вживає термінових заходів для забезпечення аграріїв країни паливом і мінеральними добривами.

"Необхідних коштів доки немає, але ми в Мінагрополітики терміново шукаємо форми виділення засобів аграріям країни, аби через форварди, через агрофонди виділити їм паливно-мастильні матеріали і добрива", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також висловив стурбованість "вимерзанням озимих в країні".

«Останній раз такі складні кліматичні умови були для сільгоспвиробників у 1968 році, але ми сподіваємося, що в плані погодних умов вихід з такої затяжної зими буде більш-менш м'яким. Є велика загроза для рапсу в плані його можливого пересівання», - сказав міністр АПК.

Він уточнив також, що в цілому початок весняно-польових робіт в Україні «затримується на три тижні».