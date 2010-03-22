На Вінниччині поменшало кормів на 6,7%

У Вінницькій області на 1 березня 2010 року у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) було 159,8 тис. тон кормів усіх видів, що на 6,7% менше, ніж на цей час у минулому році.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на 1 березня 2010 року наявність кормів в сільськогосподарських підприємствах з розрахунку на одну голову ВРЧ у Вінницькій області складало 9,6 ц проти 11,1 ц на 1 березня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, на 1 січня 2010 року в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) було 217,2 тис. тон кормів усіх видів, що на 10,6% менше, ніж торік.