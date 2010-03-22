У Криму засіяли ранніх ярових 62% до прогнозу

За оперативними даними, в Криму станом на 16 березня засіяли 86,8 тис. га ранніх ярових культур, у тому числі 66,4 тис. га зернових, або відповідно 61,5% і 66,4% до прогнозу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Міністерстві економіки АРК.

Згідно з повідомленням, при цьому підготовка грунту під посів ярових культур проведена на площі 129,6 тис. га, або 53,4% до прогнозу. Загалом весною цього року в Криму заплановано посіяти 242,8 тис. га ярових культур.

Підгодівлю озимих зернових культур в автономії планують провести на всій посівній площі. На 16 березня підгодовано 520,5 тис. га озимих зернових культур, або 86,6% від посівної площі.

Також в Криму завершують підготовку зрошуваних земель до поливу - підготовлено 196,1 тис. га, або 94,7% до прогнозу (207 тис. га).

Окрім того, почали садити багатолітні культури. У 2010 році планують посадити 621 га садів і 1145 га виноградників (на 20% більше, ніж в 2009 році). На 16 березня посаджено 119 га виноградників (28%).