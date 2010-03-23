Продавати квас з бочок на вулиці заборонено

Головне управління торгівлі Київської міської дежавної адміністрації заборонило у місті продаж квасу з бочок на вулицях. Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на заступника начальника главку торгівлі Василя ПИЛЯВОЗА. Рішення, за його словами, прийняли через минулорічні перевірки СЕС, які довели, що така торгівля не відповідає санітарним нормам.

«Будемо дозволяти продаж квасу лише у закритих емностях — у пляшках чи кегах, до прикладу. Як пиво у барах розливають. Будуть спеціальні кіоски», — повідомив В.ПИЛЯВОЗ.

Він сказал, що квас у кегах уже почала виробляти компанія «Оболонь». Проте, скільки буде коштувати напій, поки що не відомо.

Газета нагадує, що літр бочкового квасу в минулому році продавали за 1,2 грн.

Отримати коментар на заводі «Росинка», якому належали усі бочки, виданню під час подготовки матеріалу не вдалося, але за неофіційною інформацією, вони уже закрили виробництво квасу у великих бочках.

«Сегодня» нагадує, що ще у травні минулого року співробітники мерії спільно з СЕС провели рейд та виявили масу порушень: від відсутності дозволів на торгівлю до неохайних продавців. За бактеріологічними показниками лише 4 з 14 зразків квасу відповідали нормам.