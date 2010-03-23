У Києві відбудуться дев’ять сільськогосподарських ярмарків

26 та 27 березня, за вказівкою Київського міського голови, Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА у столиці організує 9 сільськогосподарських ярмарків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

На ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошняні, крупяні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

26 березня ярмарок відбудеться у Дарницькому районі по вул. Ревуцького.

27 березня ярмарки відбудуться: у Голосіївському районе по вул. Паньковської; у Дарницькому районі по вул. Ревуцького; у Дніпровському районі по вул. Бучми; в Оболонському районі по просп. Оболонському, 23-43; у Печерському районі по вул. Кудрі; у Подольському районі по просп. Правди, 5; у Соломенському районі по вул. Стадіонній; у Шевченківскому районі по вул. Татарскій, 32-38.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть можливість придбати сільськогосподарську продукцію у безпосередніх виробників з різних областей України за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.