«Хлібпром» збільшить випічку пасок

До Великодніх свят ПАТ «Концерн Хлібпром», один з найбільших виробників хлібобулочних виробів, планує випекти у п`яти областях своєї присутності 220 тонн пасок, що на 5% більше, ніж у попередньому році.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Випуск пасок у «Концерні Хлібпром» планово розпочнеться з 30 березня.

Повідомляється, що асортимент пасок у різних областях відрізнятиметься і залежитиме від смакових переваг його жителів. Концерн виробляє 200, 300 і 500-грамові солодкі паски з родзинками. Паски преміум-класу додатково містять горіхи, цукати і шоколад. Великодня продукція «Концерну Хлібпром» представлена у цінових категоріях від 4 грн. до 28 грн. Частина пасок випікається для добродійних цілей.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Хлібпром» – один з найбільших національних виробників хліба в Україні, його частка на ринку хліба становить приблизно 7-8%. Підприємства концерну розміщені у п`яти областях України, їх сумарна потужність становить 800 тонн на добу.