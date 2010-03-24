Завтра опади можливі лише у Харківській та Луганській областях

25 березня в Україні згідно з прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці в Харківській і Луганській областях місцями пройдуть невеликі опади.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вітер протягом доби переважатиме північний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/з, в Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів до 5° тепла, вдень 8-13° тепла, на Прикарпатті до 17°, на півночі Лівобережжя і в східних областях 4-9° тепла; на Закарпатті вночі 1-6°, вдень 14-19° тепла; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Київській області збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі в області коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8-13° тепла.

У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 9-11°.