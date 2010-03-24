Сільгосппідприємства збільшили ціну реалізації молочних продуктів

У січні-лютому 2010 року ціна реалізації молока і молочних продуктів сільгосппідприємствами Вінницької області зросла на 56,2% або 1,08 тис. грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 3,002 тис. грн. за тону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні Головного управління статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому реалізація молока і молочних продуктів у Вінницькій області зросла на 1,4% або 0,2 тис. грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 15,6 тис. тон.