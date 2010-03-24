Довбиша призначили головою Держкомрибгоспу

Екс-заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олег ДОВБИШ отримав посаду голови Державного комітету рибного господарства.

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів України в середу, 24 березня.

42-річний О. ДОВБИШ обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА з травня 2008 року. О. ДОВБИШ в ОДА курував питання промисловості, транспорту і зв'язку.