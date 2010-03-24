У Криму зросли обсяги сільгоспвиробництва

У січні-лютому 2010 р. в Криму загальні обсяги виробництва сільськогосподарської продукції проти січня-лютого 2009 р. збільшилися на 4,0%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, зокрема, у сільськогосподарських підприємствах Криму обсяг виробництва виріс на 7,2%, у господарствах населення - на 0,5%.

У січні-лютому 2010 р. сільськогосподарські підприємства автономії збільшили об'єми реалізації худоби та птаці на забій на 6,2%, виробництво яєць - на 15,7%, проте, скоротили виробництво молока на 3,8%. У господарствах населення виробництво м'яса збільшилося на 1,8%, яєць - на 4,4%, при цьому на 2,9% скоротилося виробництво молока.

Середньодобові прирости на вирощуванні, відгодівлі і нагулі великої рогатої худоби в січні-лютому склали 542 г (у аналогічному періоді 2009 р. - 608 г), свиней - 387 г (374 г). Надій молока від однієї корови (з розрахунку на середнє поголів'я корів) у січні-лютому 2010 р. порівняно з січнем-лютим минулого року скоротився на 27 кг (на 4,5%) до 569 кг. Плодючість курей-несучок збільшилася на 2,2% (до 47 яєць).

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 р. об'єм сільгоспвиробництва у Криму зріс на 3,9%.