Білорусь відтермінувала проведення антидемпінгового розслідування

Білорусь погодилася утриматися від проведення розслідування щодо постачань пива з України до закінчення прямих переговорів між виробниками України та Білорусі.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економіки України, розміщеному на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, в Мінську відбувся черговий раунд консультацій між Мінекономіки України і Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь щодо застосування антидемпінгових і спеціальних захисних заходів у торгівлі.

За інформацією Мінекономіки з посиланням на міністра економіки Василя ЦУШКА, у ході консультацій досягнуті домовленості про шляхи врегулювання питань взаємного доступу на ринки. "У контексті піднятого білоруською стороною питання про порушення антидемпінгового розслідування щодо постачань українського пива, домовлено надати можливість товаровиробникам двох країн провести прямі переговори для пошуку взаємоприйнятного рішення. Білоруська сторона погодилася утриматися від порушення антидемпінгового розслідування до завершення прямих переговорів між українськими і білоруськими виробниками", - сказано у повідомленні.

Що стосується антидемпінгового розслідування щодо імпорту української крохмальної патоки на білоруський ринок, досягнута домовленість, що це питання буде врегульовано шляхом укладення відповідного міжнародного договору між Мінекономіки і білоруськими концернами "Білдержхарчопром" та "Білбіофарм" з урахуванням інтересів виробників та експортерів двох країн.

Також білоруська сторона погодилася прийняти запропоновані виробничим об'єднанням "КОНТІ" цінові зобов'язання щодо забезпечення доступу української карамелевої продукції на білоруський ринок, яка була предметом антидемпінгового розслідування, що проводить Республіка Білорусь.