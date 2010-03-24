Щотижневий огляд аграрних ринків (від 24.03.10)

Огляд за тиждень 15-21 березня

Пшениця.

Котирування ф'ючерсів на пшеницю продовжують знаходитися в бічному каналі, змінюючись лише залежно від кон'юнктури валютного ринку. Зараз за бушель пшениці на біржі Чикаго готові платити близько $4,73 ($173,80 за тону). Головний драйвер руху на ринку агрокультур - валютна змінна. Зміцнення долара на forex провокує зниження цін на зерно. Фундаментальні чинники доки також не сприяють зростанню цін. Сприятлива для озимої пшениці погода в США (щедрі опади) може привести до перегляду у бік збільшення прогнозів урожаю. В цілому, якщо долар продовжить свій наступ на валютному ринку, нижня межа бічного коридору пшениці може не встояти.

Кукурудза.

Підібралися до нижньої межі бічного каналу і ціни на кукурудзу - $3,59 за бушель ($141,34 за тону). При цьому котирування могли піти ще нижче, коли б не новини з Китаю, де на тлі посухи очікується скорочення урожаю кукурудзи і, як наслідок, зростання імпорту цього зерна. При цьому, як і у випадку з пшеницею, визначальним чинником подальшого руху цін стане курс долара. Тому, враховуючи поточну кон'юнктуру на forex, мабуть що ціни на кукурудзу проб'ють вниз найближчим часом бічний канал.

Свинина.

Вже упродовж декількох тижнів ціни на свинину продовжують "топтатися" поблизу одних і тих же рівнів в районі відмітки $0,72 ($1584 за тону). З одного боку, згідно зі звітом американського Мінсільгоспу запаси свинини в поточному році істотно скоротилися порівняно з минулим, з іншого - як і раніше прогнозують зниження попиту з боку м'ясокомбінатів. На цьому тлі істотних коливань на ринку в найближчі сесії чекати навряд чи варто.

Огляд агентству УНІАН надала ФК "Калита-Фінанс"