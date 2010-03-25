На Тернопільщині постраждали 7% озимини

У Тернопільській області в результаті підтоплення або льодового покриву постраждали 7% посівів озимини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час колегії облдержадміністрації повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Андрій ХОМА. За його даними, в цілому підтоплено або покрито льодовою кіркою 15,1 тис. га посівів, разом з тим 82% посівів знаходяться "в хорошому і задовільному стані".

Загалом озимини посіяно на площі 291 тис. га, з яких 222,1 тис. га - озимі зернові культури, а 68,7 тис. га - озимий рапс.

Згідно з попередніми даними управління агропромислового розвитку, посівна площа під урожай 2010 року в усіх категоріях господарств області складатиме 755,4 тис. га, що на 8,4 тис. га більше, ніж у 2009 році.

Під час проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарські товаровиробники усіх форм власності запланували посіяти ярові культури на площі 439,1 тис. га, у тому числі зернові та зернобобові - 230,7 тис. га, цукровий буряк - 49,6 тис. га, картопля - 57,7 тис. га, овочі - 9,4 тис. га, кормові та інші культури - 91,7 тис. га.