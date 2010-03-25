У Тернопільській області поменшало кормів на 14,4%

У сільгосппідприємствах Тернопільської області на 1 березня кількість кормів зменшилися на 14,4% порівняно з аналогічним торішнім показником, - до 493,2 тис. т. кормоодиниць.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Тернопільській області, з розрахунку на одну умовну голову ВРХ на 1 березня було по 8,1 ц кормів, що на 2,3 ц менше, ніж на 1 березня 2009 року.

За даними управління статистики, сільськогосподарські підприємства в січні-лютому 2010 року отримали дотацій для підтримки тваринництва за рахунок засобів податку на додану вартість на суму 2,4 млн. грн.