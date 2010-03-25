Держкомлісхоз очолив Микола Шершун

Державний комітет лісового господарства України очолив народний депутат з фракції Блоку Литвина Микола ШЕРШУН.

Відповідне рішення уряду оприлюднене сьогодні в газеті "Урядовий кур'єр".

До цього призначення комітет очолював Микола ТИМОШЕНКО, якого звільнив Кабмін.

Довідка УНІАН. М. ШЕРШУН обраний у Верховну Раду по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України). Голова Рахункової комісії Верховної Ради шостого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Народився 26 жовтня 1951 року. Член Народної Партії, очолює Рівненську обласну організацію Народної партії.