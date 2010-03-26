Цушко: Ціни на продукти ростуть через змову виробників

Міністр економіки Василь ЦУШКО переконаний, що ціни на продукти харчування в Україні ростуть через змови виробників і спекуляції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра, про це В. ЦУШКО заявив під час селекторної наради з представниками обласних управлінь Держцінінспекції, заступниками голів облдержадміністрацій з економічних питань, Держрезерву.

Він закликав виробників цукру знизити ціни на продукцію до економічно обгрунтованого рівня.

За словами В. ЦУШКА, дефіцит цукру сьогодні складає 470 тисяч тон, тоді як резерви - близько 1 млн. тон. Це, на переконання міністра, свідчить про те, що виробники притримують продукцію і створюють штучний дефіцит на ринку. "Ми усі розуміємо, що була змова", - заявив В. ЦУШКО.

"Я, як міністр економіки, готовий бути на стороні виробників цукру, але тільки за умови, що вони не влаштовуватимуть такої шокової терапії для громадян. Тому що інакше ми почнемо співробітництво з постачальниками цукру-сирцю з цукрової тростини, і ті, хто зараз штучно створює дефіцит на ринку і накручує ціну, залишаться біля розбитого корита", - заявив міністр економіки.

Окрім цього, В. ЦУШКО підкреслив, що зростання споживчих цін на деякі інші види продуктів харчування зумовлене спекулятивною складовою. Він закликав учасників наради вживати усіх можливих заходів для стабілізації цін.

"Шукайте спільну мову з бізнесом, підписуйте спільні меморандуми, але санкції - це крайні заходи. Ми не маємо права йти на бізнес з шашкою наголо. Але громадянин повинен приходити в магазин і відчувати на власному гаманці, що влада працює", - заявив В. ЦУШКО.

На думку міністра економіки, влада на місцях повинна створити резерви основних продовольчих ресурсів, сприяти розвитку оптових ринків, точок продажу плодовоовочевої продукції і таке інше. Також В. ЦУШКО закликав місцеву владу активніше співпрацювати з обласними управліннями Антимонопольного комітету. "Те, наскільки успішно ви впораєтеся зі спекулятивним підвищенням цін на Пасху - буде вашим іспитом", - підкреслив міністр економіки.