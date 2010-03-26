Аграрії засіяли 100 тис. га ярових

В Україні на сьогодні аграрії засіяли близько 100 тис. га ярових зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Віктор СЛАУТА сьогодні на брифінгу.

"На сьогодні засіяно близько 100 тис. га ярини, в основному, свою норму виконав Крим - 60-70 тис. га, а також вже сіють Херсон і Миколаївська область", - сказав В. СЛАУТА.

Окрім того, він зазначив, що близько 20 регіонів проводять підгодівлю озимих зернових культур.

В. СЛАУТА повідомив, що темпи посіву відстають від минулого року, оскільки через погодні умови засів ярини почався пізніше від традиційних термінів. При цьому він висловив побоювання щодо підвищення цін на дизпаливо і бензин. "Ми боїмося одного - підвищення цін на дизпаливо і бензин", - сказав він, зазначивши, що, як правило, у ході посівної кампанії нафтотрейдери підвищують ціни. При цьому віце-прем'єр додав, що уряд дав жорсткі попередження нефтрейдерам, і він сподівається, що зростання цін на пальне не буде. Також В. СЛАУТА додав, що на ринку є досить мінеральних добрив, і аграрії не повинні мати з цим проблем.