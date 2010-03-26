Кабмін звільнив Завтура з посади

За власним бажанням

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №657-р від 24 березня звільнив Дмитра ЗАВТУРА з посади заступника глави Державного комітету з земельних ресурсів. Про це йдеться у тексті розпорядження, розміщеному на урядовому порталі. Згідно з документом, Д. ЗАВТУР звільнений за власним бажанням. Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №1638-р від 27 грудня 2008 р. призначив Дмитра ЗАВТУРА заступником глави Державного комітету України з земельних ресурсів.

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