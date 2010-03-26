В Україні загинуло 2,6% посівів озимих – Мінагрополітики

В Україні, за даними на 25 березня, з посіяних 8,557 млн. га озимих зернових культур збереглося 8,33 млн. га, або 97,4%.

Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики України.

За даними міністерства, 226,4 тис. га, або 2,6% посівів озимих зернових загинуло, ще 1,193 млн. га, або 14,3% – слабкі і проріджені.

Крім того, 681,7 тис. га, або 8% посівів, перебувають під крижаною кіркою. Це явище зафіксоване на полях Чернігівської, Черкаської, Харківської, Тернопільської, Сумської, Полтавської і Київської областей.

За інформацією міністерства, 3,38 млн. га посівів озимих зернових культур (40,6%) - в доброму і 3,8 млн. га (45%) - у задовільному стані.

За прогнозом міністерства, пересівання вимагають 387,2 тис. гаабо 4,5% посівів озимих.