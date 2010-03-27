У Криму заборонений промисловий лов риби

Заборона на промисловий і любительський лов риби вводиться в Криму з 1 квітня по 31 травня – у період нересту більшості видів прісноводих риб посилення охорони необхідне для створення сприятливих умов розмноження.

Про це УНІАН повідомили у республіканському комітеті з охорони навколишнього природного середовища.

«Комітет звертається до керівників управлінь водопровідно-каналізаційного господарства, зрошувальних і гідротехнічних систем з проханням не здійснювати у весняний період великих скидань води з водосховищ і ставків, щоб не допустити обсихання ікри і загибелі малька на мілководді», – йдеться у прес-релізі.

Контролюючі органи посилюють боротьбу з браконьєрством на водоймищах півострова. Порушникам правил рибальства загрожують штрафи.

Дозволяється лов риби однією поплавковою або донної вудкою з одним гачком і спінінгом з берега в одинадцяти водоймищах автономії.