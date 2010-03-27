У Криму заборонений промисловий лов риби
14:14, 27 березня 2010Агро
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У квітні-травні
Про це УНІАН повідомили у республіканському комітеті з охорони навколишнього природного середовища.
«Комітет звертається до керівників управлінь водопровідно-каналізаційного господарства, зрошувальних і гідротехнічних систем з проханням не здійснювати у весняний період великих скидань води з водосховищ і ставків, щоб не допустити обсихання ікри і загибелі малька на мілководді», – йдеться у прес-релізі.
Контролюючі органи посилюють боротьбу з браконьєрством на водоймищах півострова. Порушникам правил рибальства загрожують штрафи.
Дозволяється лов риби однією поплавковою або донної вудкою з одним гачком і спінінгом з берега в одинадцяти водоймищах автономії.
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