АПФ «Таврія» збільшила продажі коньяків на 31%

АПФ «Таврія», один з найбільших виробників коньячної продукції, в лютому ц.р. збільшила продажі коньяків на 31%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., – до 428 тис. літрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Довідка УНІАН. Перший Національний Виноробний Холдинг входить до складу корпорації «Логос» (м. Дніпропетровськ). Холдинг володіє ТМ Inkerman, «Таврія», «Георгіївський», «ALeXX». З 2005 року ПНВХ є ексклюзивним постачальником продукції Remy Cointreau в Україні (коньяки Remy Martin, лікери Cointreau, шампанське “Piper-Heidsieck”, бренді Metaxa).

Перший Національний Виноробницький Холдинг володіє власною сировинною базою, що включає: ТОВ "Качинський+" і ЗАСО "Чорноморець", радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників - більше 5,5 тис. га.