В Україні визначили терміни заборони на вилов риби

В Україні встановлені терміни весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних живих ресурсів.

Про це УНІАН повідомили в центрі громадських зв'язків Київдержрибохорони з посиланням на наказ №20 від 26 березня 2010 року "Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних живих ресурсів" Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства в Києві і Київській області.

Згідно з наказом, для охорони, природного відтворення водних живих ресурсів у весняно-літній період 2010 року заборонено вилов риби на час ходу риби на нерест і на період відкладання ікри в такі терміни: на Київському і Канівському водосховищах із затоками і протоками, включаючи зону підтоплення, - з 10 квітня до 19 червня; на озерах і водосховищах регульованих річок, які впадають в Київське і Канівське водосховища в межах зони відповідальності Головного держуправління - з 10 квітня до 19 червня; на нерегулированных річках, які впадають в Київське і Канівське водосховища в межах зони відповідальності Головного держуправління, - з 10 квітня до 30 травня; у новостворених водних об'єктах, а також у додатковій системі річок та інших водних об'єктів зони відповідальності Головного держуправління - з 10 квітня до 8 липня (усе - включно).

Також заборонений лов раків у період виношування ікри, личинок першої і другий линьок з 10 квітня до 20 червня і з 15 липня до 1 вересня 2010 року.

На період нерестового ходу і нересту риби заборонено використання плавзасобів, оснащених двигунами (за винятком контролюючих органів) на рибогосподарських водоймищах.

Також в період нерестового ходу і нересту риби заборонено проведення днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт, вибобування будівельних матеріалів в місцях нересту риби, а також проведення змагань зі спортивної риболовлі та підводного полювання.

Окрім того, доручено посилити контроль за роботою водозабірних споруд, що здійснюють огорожу води з рибогосподарських водойм, і дозволити роботу водозабірних споруд тільки за умови обладнання їх ефективними рибозахисними пристроями.

При цьому дозволено любительський лов риби на період заборони з берега, за межами місць нересту і в межах населених пунктів, розташованих на берегах водоймищ і річок, однією поплавцевою або донними вудками з одним гачком і спінінгом з блешнею. Дозволений вилов риби - 3 кг.