У Кіровоградській області взялися до весняно-польових робіт

Аграрії Кіровоградської області узялися до виконання весняно-польових робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА Іван ВЛАДОВ.

За його словами, першими почали посівну кампанію західні райони області - Ульянівський, Гайворонський, Голованівський, Ольшанський. Уже засіяли близько 2 тис. га ячменю та гороху.

І. ВЛАДОВ підкреслив, що через погодні умови фермерам доведеться проводити посівну в стислі терміни.

У 2010 році в області заплановано виробництво 3,5 млн. тон зернових і зернобобових культур, 478 тис. тон соняшнику, 518 тис. тон цукрового буряка, 435 тис. тон картоплі і 235 тис. тон овочів.

Начальник управління повідомив, що усі господарства області в повному об'ємі забезпечені паливно-мастильними матеріалами (дизельним паливом - 100%, бензином - 104% від необхідної кількості), посівним матеріалом - на 104%, сільгосптехнікою - на 98%.

Вартість проведення комплексу весняно-польових робіт в 2010 році в Кіровоградській області складе 1,1 млрд. грн. На сьогодні, за словами І. ВЛАДОВА, аграрії забезпечені власними коштами на 74% (819 млн. грн.). З необхідних 300 млн. грн. банківських кредитів доки залучили 20 млн. грн.