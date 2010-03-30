МінАП стимулюватиме виробництво імпортної техніки в Україні

Міністерство аграрної політики України має намір стимулювати іноземних виробників-імпортерів сільськогосподарської техніки відкривати своє виробництво в Україні.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРІСЯЖНЮК.

За його словами, вітчизняні виробники сільгосптехніки значно відстають від іноземних, тому, не зважаючи на високу вартість, аграрії купують техніку зарубіжного виробництва.

«Оскільки ми імпортуємо сільськогосподарську техніку щорічно на майже 80 млрд. грн., наше завдання – мотивувати тих виробників, які сьогодні імпортують сільгосптехніку в Україну, щоби вони відкривали своє виробництво на території нашої країни, остільки ми – могутній споживач, – сказав Н.ПРИСЯЖНЮК, додавши при цьому: – Як мотивувати – над цим ми працюємо, і я переконаний, що знайдемо рішення».