Держкомітет ветеринарної медицини може очолити Горжеєв

Державний комітет ветеринарної медицини України може очолити Володимир ГОРЖЕЄВ, який обіймає сьогодні посаду виконуючого обов`язки голови комітету.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Я переконаний, що комітет очолить В.ГОРЖЕЄВ, він досить досвідчена людина», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що рішення про таке призначення може бути прийняте в середу, 31 березня.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого ц.р. Кабінет міністрів України поклав виконання обов`язків голови Держкомветмедицини на першого заступника голови Держкомітету ветеринарної медицини В.ГОРЖЕЄВА після того, як 12 лютого 2010 року помер Петро Вербицький, котрий обіймав посаду голови Держкомітету ветмедицини з 28 січня 2009 року.

Довідка УНІАН. В.ГОРЖЕЄВ народився в 1955 році. З 1997 року обіймав посаду заступника Головного державного інспектора ветеринарної медицини України. Розпорядженням Кабміну від 26 вересня 2007 року його було призначено першим заступником голови Держкомветмедицини України.