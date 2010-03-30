Мінагрополітики планує реформи

Міністерство аграрної політики України планує провести реформування аграрної науки і освіти.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Нам необхідно прийняти правильне рішення щодо реформування аграрної науки і аграрної освіти», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що сьогодні українська аграрна наука досить досвідчена, вона має свій потенціал і багаж, напрацьований у попередні роки, особливо до 1991 року.

Проте, за словами М.ПРИСЯЖНЮКА, на цьому етапі наука розвивається сама по собі, а виробництво – саме по собі, і «про науку згадують тільки тоді, коли треба проаналізувати, як поведуть себе озимі і чи готові колоски до жнив».

«Я вважаю, що сьогодні наука зобов`язана переглянути свої можливості і, враховуючи, що в світі вже досить багато нових технологій і наукових розробок, наука зобов`язана десь 60% свого часу і коштів витрачати на прикладні напрацювання, аналізуючи світові досягнення, адаптувати їх до наших грунтів, до наших умов і до нашої економіки», – заявив міністр.

Він також зазначив, що вимагає реформування аграрна освіта, оскільки за масовістю рівень освіти досить високий, але дуже мало випускників йде працювати за фахом.