Мінагрополітики планує реформи

12:43, 30 березня 2010
Агро
0

Аграрної науки і освіти

Міністерство аграрної політики України планує провести реформування аграрної науки і освіти.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Нам необхідно прийняти правильне рішення щодо реформування аграрної науки і аграрної освіти», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що сьогодні українська аграрна наука досить досвідчена, вона має свій потенціал і багаж, напрацьований у попередні роки, особливо до 1991 року.

Проте, за словами М.ПРИСЯЖНЮКА, на цьому етапі наука розвивається сама по собі, а виробництво – саме по собі, і «про науку згадують тільки тоді, коли треба проаналізувати, як поведуть себе озимі і чи готові колоски до жнив».

«Я вважаю, що сьогодні наука зобов`язана переглянути свої можливості і, враховуючи, що в світі вже досить багато нових технологій і наукових розробок, наука зобов`язана десь 60% свого часу і коштів витрачати на прикладні напрацювання, аналізуючи світові досягнення, адаптувати їх до наших грунтів, до наших умов і до нашої економіки», – заявив міністр.

Він також зазначив, що вимагає реформування аграрна освіта, оскільки за масовістю рівень освіти досить високий, але дуже мало випускників йде працювати за фахом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter