Білорусь розпочала антидемпінгове розслідування щодо української карамелі

Республіка Білорусь розпочала повторне антидемпінгове розслідування щодо імпорту в країну української карамелі.

Офіційне повідомлення про початок розслідування 27 березня оприлюднене у газеті Радміну РБ «Республіка».

Розслідування розпочате у зв`язку із зверненням ЗАТ «ПО «Конті» (Україна) про ухвалення цінових зобов`язань на карамелеву продукцію з метою розрахунку мінімального рівня цін, за якими ЗАТ «ПО «Конті» може поставляти карамель на білоруський ринок.

ЗАТ «ПО «Конті» звернулося до МЗС Республіки Білорусь з пропозицією розглянути і ухвалити мінімальний рівень цін на імпорт карамелі 10 лютого 2010 р.

Концерн «Білдержхарчопром» висловив згоду щодо можливості ухвалення цінових зобов`язань ЗАТ «ПО «Конті».

Як повідомляв УНІАН, стягування антидемпінгового мита з імпорту української карамелі на митну територію Білорусі припинене з 7 жовтня 2009 р. за умови виконання цінових зобов`язань, прийнятих трьома українськими виробниками карамелі (ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», ЗАТ «Житомирські ласощі», АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика»).

Білорусь ввела антидемпінгові заходи щодо імпорту карамелевої продукції походженням з України з 21 серпня 2008 р. до 21 серпня 2011 р.