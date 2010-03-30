У 2010 році очікують урожай зерна 46-47 млн. т
15:59, 30 березня 2010Агро
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Прогнозують у профільному міністерстві
Міністерство аграрної політики України прогнозує у 2010 році урожай зерна на рівні 46-47 млн. тон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.
"Я думаю, ми отримаємо близько 46-47 млн. тон зерна", - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, уся посівна площа під урожай 2010 року складе 26,9 млн. га, у тому числі ярових культур - 15,6 млн. га з них ярини зернових і зернобобових - 7,3 млн. га.
Під урожай поточного року засіяно 10,1 млн. га озимих культур, зокрема 8,6 млн. га озимих зернових культур.
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