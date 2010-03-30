"Хліб України" й "Украгролізинг" повернуть в управління МінАП?

Кабінет міністрів України підготував проект постанови "Про передачу Міністерству аграрної політики повноважень з управління корпоративними правами держави щодо Державної акціонерної компанії "Хліб України", повідомило УНІАН джерело в уряді.

За його інформацією, Кабмін також підготував постанову про передачу в управління Міністерству аграрної політики Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".

Довідка УНІАН. Державну акціонерну компанію «Хліб України» створено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 1996 року № 1000.

ДАК має 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогодні – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський та Миколаївський портові елеватори.

НАК «Украгролізинг» створено постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядковано Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.